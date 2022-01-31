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понедельник, 31 января 2022 22:35

Выполнение Минских соглашений спровоцирует хаос в стране – Данилов

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Выполнение Минских соглашений спровоцирует хаос в стране – Данилов
Данилов подверг критике Минские соглашения. Фото: Укринформ

Украина не намерена выполнять Минские соглашения.

Об этом сегодня заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью агентству Associated Press.

"Когда они были подписаны под дулом российских пушек при наблюдении немцев и французов - всем разумным людям было ясно, что реализовать эти документы невозможно", - отметил секретарь СНБО.

Выполнение Минских соглашений означает разрушение страны, считает Данилов.

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Секретарь СНБО призвал Запад отказаться от идеи давить на Украину с целью выполнения Минских соглашений: это спровоцирует опасную нестабильность и хаос.

"Если они будут настаивать на выполнении Минских соглашений в том виде, в каком они есть, это будет очень опасно для нашей страны. Если общество не примет эти соглашения, это может привести к очень сложной внутренней ситуации, и Россия рассчитывает на это", - резюмировал секретарь СНБО.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что Украина будет выполнять минские договоренности исключительно в украинских интересах и готова обсуждать каждый их пункт.

В то же время Госдеп США не видит смысла в пересмотре соглашений, поскольку там прописаны четкие шаги.

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Дата
31
января

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