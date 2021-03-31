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Выплаты по 8 тыс. ФОПам пойдут с апреля

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Выплаты по 8 тыс. ФОПам пойдут с апреля
В правительстве ожидают решения о доплатах бизнеса и от местных властей. Фото: @NationalBankOfUkraine

В следующем месяце физические лица-предприниматели могут подавать заявки на государственный портал с предоставления онлайн-услуг "Дія" для получения денежной помощи. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.

"Вчера Верховная Рада поддержала законопроект президента, предусматривающий новый большой пакет поддержки бизнеса.

Так же как и зимой, государство выплатит по 8 тысяч гривен физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам тех бизнесов, которые попали под ограничения в работе.

Это важный шаг, который поможет нашим предпринимателям пережить очередную волну коронавируса, а также не увольнять людей во время жестких ограничений", - заявил премьер.

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Шмыгаль поручил Минэкономики вместе с другими ответственными ведомствами в течение недели разработать все необходимые документы.

"Чтобы уже в начале апреля люди могли подать заявки через "Дію" и состоялись соответствующие выплаты.

Министерству развития громад и территорий прошу включаться в работу по координации с местными властями. Которые мы призываем также осуществлять доплаты бизнесу в пределах своего региона и возможностей. Это будут ответственные решения со стороны местных руководителей. Мы ждем их", - сказал глава правительства.

30 марта Верховная Рада приняла законопроект о помощи физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам во время карантина.

В "Дії" появится возможность платить налоги с помощью привязанной к приложению банковской карты.

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Дата
31
марта

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