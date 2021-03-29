Какие нововведения ждут украинцев с 1 апреля

10 апреля пройдет пробное ВНО. Фото: pixabay.com

Украину в апреле ждет ряд нововведений. Некоторым категориям пенсионеров повысят пенсии, а другим увеличат пенсионный возраст и требования к стажу. Стартует также эксперимент по электронной прописке.

С 1 апреля в Украине начнет действовать "Программа медицинских гарантий - 2021". Украинцы смогут без направления и бесплатно обратиться к ряду врачей. Также в апреле Минздрав запускает систему электронных рецептов. Сейчас такая система действует для лекарств, которые предоставляются в рамках реимбурсации. Также со следующего месяца в Украине появится "воздушная скорая помощь". Первые ее пункты заработают во Львовской области.

Согласно графику повышения пенсионного возраста, с 1 апреля меняются требования к минимальному стажу, который дает право на пенсию. Теперь пенсию по возрасту будут начислять женщинам лишь по достижении 60 и более лет, а стаж должен составлять не менее 28 лет. Тем, кто выходит на пенсию в следующем году, нужно будет иметь уже 29 лет стажа для получения такой пенсии. Мужчины старше 55 лет, которые работали трактористами-машинистами в сельском хозяйстве, теперь могут выйти на пенсию после 55 лет, если имеют стаж 29 лет и больше. Женщины такой же профессии, а также машинисты строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин - после 55 лет со стажем 23 года и 6 месяцев.

С 1 апреля также проведут перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, которые проработали не менее 2 лет после предыдущего перерасчета или начисления пенсии. Коэффициент трудового стажа в формуле, по которой рассчитываются пенсии для таких пенсионеров, увеличат на 0,01 пункт за каждый год, отработанный после начисления либо после предыдущего перерасчета пенсий. То есть для большинства – на 0,02. Предполагается, что пенсии повысят 2,7 млн человек. Все расчеты проведут в автоматическом режиме.

С 1 марта истекает срок действия постановления Кабмина, согласно которому цена на газ не должна была повышаться выше 6,99 грн за кубометр. С апреля тарифы снова станут рыночными и могут начать расти, как это было в конце прошлого года. Чтобы защитить население от дальнейших скачков цен, в частности будущей осенью, Кабмин обязал поставщиков газа сформировать и предложить населению годовой тариф на газ.

Стартует в Украине и очередной призыв на срочную военную службу. Он продлится 3 месяца. В ВСУ и другие военные формирования отправят 14 246 граждан.

С 1 числа заявление об изменении места регистрации нужно будет подавать в электронном виде. В частности, это можно будет сделать через портал "Дія". В приложении "Дія" появится возможность автоматической регистрации ФЛП, а также через него можно будет платить налоги с помощью привязанной к приложению банковской карты.

10 апреля пройдет пробное ВНО. В связи с эпидситуацией каждому будущему абитуриенту разрешили сдавать пробное ВНО только по 1 предмету. Тестирование по всем предметам состоится в 1 день.

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В Киеве с 1 апреля отменят ограничение скорости движения транспорта на 7 улицах. Ездить на них будет разрешено со скорость до 80 км/ч.