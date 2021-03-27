Украинские туристы могут путешествовать в 104 страны: в МИД назвали список

Назвали открытые для путешествий страны. Фото: Reuters

В настоящее время для путешествий украинцев открытые границы 104 стран мира. За месяц перечень расширился на девять государств.

В каждую из этих стран можно попасть при условии соблюдения определенных правил, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. МИД специально создали сайт tripadvisor.mfa.gov.ua, чтобы украинцы могли должным образом проверять все правила въезда.

Среди новых стран Исландия, Черногория, Гаити, Гайана, Бангладеш и Габон.

"Условия въезда, безусловно, могут включать соблюдение противоэпидемических требований", - подчеркнул министр.

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Для граждан Китая, которые въезжают в Украину с туристической целью, будет действовать временный безвизовый режим. Он вводится с 1 апреля и продлится до 30 сентября 2021 года.