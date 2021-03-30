ФЛП снова выплатят по 8 тыс. грн

ФОПам, пострадавшим от карантина выплатят компенсации. Фото: Главком

Физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам, пострадавшим от карантина, возобновили компенсации. По 8 тыс. грн выделят из госбюджета.

Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект на заседании 30 марта.

"За" проголосовали 312 нардепов.

Перечень видов деятельности для выплат Кабмин примет после вступления в силу закона. В прошлом году в список попали сферы общественного питания, торговли непродовольственными товарами и развлечений с определенными кодами внешнеэкономической деятельности.

Компенсации выплатят за счет средств государственного бюджета в размере 8 тыс. грн. Дополнительные средства выдадут по решению местных властей.

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Для подачи заявления установили срок в 30 дней после начала усиленного карантина. Сделать это нужно через "Дию". После прохождения процедуры средства поступят на счет ФЛП или на банковский счет наемного работника.

Этот законопроект появился на сайте ВР 24 марта. 19 марта Владимир Зеленский в видеообращении пообещал поддержать бизнес, который находится в красной зоне.