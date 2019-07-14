Выложили видео купания Зеленского в Черном море во время рабочего визита в Одессу

13 июля Зеленский приезжал в Одессу с рабочим визитом. Фото: скрин с відео

Владимир Зеленский и команда Офиса президента поплавали в Черном море.

"Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе президент Украины Владимир Зеленский и его команда лично проинспектировали температуру воды в Черном море", - говорится в подписи к видео, опубликованном в Facebook.

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Владимир Зеленский в командировке на Одессе 13 июля сказал написать заявление об увольнении и.о. председателя Государственной фискальной службы Александра Власова. Тот не выполнил договоренность об освобождении четырех голов таможен в Западных областях Украины, если те не освободятся сами.