"Вы считаете, что я идиот?": Президент продолжает ссориться с чиновниками

Зеленский заставил написать заявление об увольнении исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Александра Власова. Фото: www.rbc.ua

Владимир Зеленский в командировке на Одессе 13 июля заставил написать заявление об увольнении и.о. председателя Государственной фискальной службы Александра Власова. Тот не выполнил договоренность об увольнении четырех голов таможен в Западных областях Украины, если те не уволятся сами.

"Мы с вами договорились, что вы освободите таможенников, если они сами не напишут заявления об увольнении. После этого я увидел ваш пост в Facebook и очень радовался, что действительно нормальный человек появилась, и увидел, что вы их освободили. Но предоставлены мне реальные документы не совпадали с вашим постом. То есть вы людей отправили в отпуск ", - заявил Зеленский, пишет interfax.

"Два должностных лица ушли в отпуск по состоянию здоровья близких родственников, и они написали заявления на увольнение", - отметил Власов.

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"Вы считаете, что я идиот? Ладно я. Вы нас всех считаете идиотами? Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если можно. Если вы не можете справиться с людьми, которые являются ответственностью за вашей вертикали. Скажите мне дату, чтобы я это знал не с Facebook, а из реальных документов ", - заявил Зеленский, обращаясь к Власову. Последний пообещал написать заявление об увольнении.

Президент отложил решение о назначении Андрея Андрейчикова на пост главы одесской ОГА.

"Будет конкурс. Мы не хотим вас, одесситы, подвести", - заявил он.

Президент Владимир Зеленский выгнал секретаря Бориспольского горсовета Ярослав Годунок со встречи за то, что тот ранее был осужден. Перепалка между главой государства и чиновником произошел в Борисполе, где Зеленский 10 июля находится с рабочим визитом.