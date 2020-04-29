Выходка Ляшко возле ресторана "слуги" оказалась фейком

"Замурование" Олегом Ляшко входа в ресторан "Велюр" нардепа "слуги народа" Николая Тищенко в Киеве оказалось шоу и фейком.
Видео в Facebook опубликовал народный депутат 8-го созыва Борислав Береза.
"Нахожусь сейчас возле ресторана "Велюр", у которого вроде закрыт вход. А на самом деле это не вход закрыт. Это выход на отдельную терасу.
А вход в ресторан работает. И все остальное тоже", - рассказал Береза и показал ресторан на видео.
"Это была пиар-акция непонятно для кого. Видимо интерес был именно в шоу", - резюмировал он.
29 апреля Ляшко опубликовал видео, на котором с мужчинами в масках поставили пеноблоки возле ресторана "Велюр".
Ляшко заявил, что "замуровал" ресторан.
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Ранее журналисты Bihus.Info сообщали, что, несмотря на карантин, в Киеве продолжает работать ресторан "Велюр", который принадлежит Тищенко.
Среди гостей ресторана: нардеп Антон Яценко, бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Павел Куфтырев, нардеп от "Слуги народа" и бывший сценарист "Квартала 95" Александр Кабанов, менеджер ахметовского "Метинвеста" Виталий Кысиль, первый заместитель руководителя Офиса президента и экс-продюсер "Квартала 95" Сергей Трофимов.
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