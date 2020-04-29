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среда, 29 апреля 2020 15:58

Выходка Ляшко возле ресторана "слуги" оказалась фейком

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Выходка Ляшко возле ресторана &quot;слуги&quot; оказалась фейком
Ляшко заявил, что замуровал ресторан

"Замурование" Олегом Ляшко входа в ресторан "Велюр" нардепа "слуги народа" Николая Тищенко в Киеве оказалось шоу и фейком.

Видео в Facebook опубликовал народный депутат 8-го созыва Борислав Береза.

"Нахожусь сейчас возле ресторана "Велюр", у которого вроде закрыт вход. А на самом деле это не вход закрыт. Это выход на отдельную терасу.

А вход в ресторан работает. И все остальное тоже", - рассказал Береза и показал ресторан на видео.

"Это была пиар-акция непонятно для кого. Видимо интерес был именно в шоу", - резюмировал он.

29 апреля Ляшко опубликовал видео, на котором с мужчинами в масках поставили пеноблоки возле ресторана "Велюр".

Ляшко заявил, что "замуровал" ресторан.

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Ранее журналисты Bihus.Info сообщали, что, несмотря на карантин, в Киеве продолжает работать ресторан "Велюр", который принадлежит Тищенко.

Среди гостей ресторана: нардеп Антон Яценко, бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Павел Куфтырев, нардеп от "Слуги народа" и бывший сценарист "Квартала 95" Александр Кабанов, менеджер ахметовского "Метинвеста" Виталий Кысиль, первый заместитель руководителя Офиса президента и экс-продюсер "Квартала 95" Сергей Трофимов.

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Дата
29
апреля

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