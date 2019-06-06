Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не Минском

Украине для возвращения оккупированных территорий надо настаивать на Будапештском формате переговоров. Не Минский процесс, не введение миротворцев ситуацию на Донбассе не решат. Это задача для новоизбранного президента и будущей Верховной Рады.

Об этом в интервью Gazeta.ua рассказывает Андрей Сенченко, бывший народный депутат и координатор "Военного кабинета" Юлии Тимошенко. На днях заявил, что покидает "Батьківщина". Встречаемся 31 мая в его офисе на ул. Банковая, 2.

Автор: ТАРАС ПОДОЛЯН Сейчас есть серьезная угроза российского реванша, говорит Андрей Сенченко.

Вы ушли из "Батьківщина". Что повлияло на это решение?

В первую очередь - внешние факторы. Сейчас есть серьезная угроза российского реванша.

Я не был депутатом парламента этого созыва от "Батьківщина". Возглавлял общественное объединение "Сила права". Мы пять лет воевали вместе с пострадавшими украинскими гражданами против Российской Федерации на юридическом фронте. Вместе с семьями погибших военных и гражданских, вместе с ранеными, вынужденными переселенцами. Мы получили более тысячи решений против РФ, арестовали 3,5 миллиарда долларов российских активов.

Получили более тысячи решений против РФ

Юлия Владимировна не просила вас остаться?

Нет. У нас был разговор. Такие процессы всегда сложные. И для нее, и для меня. Но мы понимаем ответственность политиков за то, что происходит в стране.

После ухода Турчинова вас называли серым кардиналом в "Батьківщина".

Я публичный человек. Не занимаюсь кулуарной политики.

Чем занимался "Военный кабинет", который вы возглавляли?

Он был создан на основе "Сила права". Пришли профессиональные люди по всему спектру военных вопросов: разведчики, военные врачи, другие специалисты по военным делам, серьезная команда присоединилась с оборонно-промышленного комплекса. Порошенко говорил, что у нас одна из самых сильных армий в Европе. Это так. Но она сильна только духом людей, которые защищают страну, а не потому, что современная, перевооружена. Надо понимать: чтобы противостоять России, мы должны реформировать армию. Это непростой процесс, но если говорить об этом еще 10 лет и ничего не делать, нас не будет на карте мира.

Автор: ТАРАС ПОДОЛЯН Много политиков не имеют стратегий, говорит Андрей Сенченко.

Внеочередные парламентские выборы назначены на 21 июля. Как можете оценить нынешней его созыв.

Я не народный депутат 8 созыва. Эта Верховная Рада разрешила разрушить окончательно независимость законодательной власти. Начал давить на парламент и полностью себе его подчинил Виктор Янукович. Петр Порошенко продолжил. Это заговор большинства из Порошенко.

У нас много политиков, партий обходят вопросы войны и мира. О чем угодно, только не об этом. Капитулянты, это известные всем персонажи, работают на государство-агрессора. А остальные - либо не имеют стратегии, как действовать. Или у них есть остатки бизнеса, экономические связи или еще что-то с Российской Федерацией. Когда говорят, что мы должны построить здесь хорошую жизнь, тогда Крым и Донбасс вернутся, - это неискренне. Потому что эти территории не пошли. Их захватил агрессор, это военная оккупация части страны. Государство обязано защищать граждан и возвращать территории.

Как?

Не танковыми колоннами на Донбасс. А с четким пониманием, какая задача в украинской армии и у политической команды, которая возглавляет страну. Армия должна эффективно сдерживать агрессора. Сейчас наша армия не беспомощна. Но вся система защиты страны не является прочной. Изменить систему надо так, чтобы враг понял - каждый его шаг на нашу территорию будет сопровождаться для него недопустимыми потерями. Задача политической команды идти в наступление на дипломатическом, экономическом, юридическом фронтах. Надо возвращаться в Будапештский формат (на базе Будапештского меморандума 1994 года США, Великобритания и РФ гарантировали Украине безопасность в обмен на безъядерный статус. Позже к меморандуму присоединились Франция и Китай. - ГПУ). Другого нет. Формат Минска ни к чему не приведет.

Формат Минска ни к чему не приведет

Но нам говорили: "Будапештский формат" - это документ, где никто ни к чему официально не обязывался.

Это говорит Путин, потом распространяют российские СМИ, поддерживают условно украинские СМИ, работающих на ту сторону, и путинские друзья в Европе. Кремль манипулирует переводом Будапештского меморандума. Он на трех языках: английском, русском, украинском. Они делают некорректный перевод с английского и этим манипулируют. Говорят, что меморандум не был ратифицирован. Но когда подписывали, четверть века назад, ни американское, ни британское, ни российское, ни украинское законодательство не предусматривало ратификации таких соглашений. То есть, меморандум, начал действовать с момента подписания. 1 марта 2014, после захвата Крыма, состоялось экстренное заседание Совбеза ООН. Их было несколько: 27 февраля инициировала Украина, а 1 марта - Великобритания. Вы можете найти на сайте ООН выступление посла Гранта, представителя Великобритании в ООН того времени. Он начал со слов: "Мы, Великобритания, страна-гарант безопасности Украины по Будапештскому меморандуму".

По вашим словам, "партнерам надо говорить - мы строим страну, которая соблюдает правила. Но не надо навязывать нам рецептов, как действовать". Что имели в виду?

Пример навязывания рецептов - это Минск. Европейским странам желательно как можно быстрее прекратить стрельбу на Донбассе. А для нас - это война и захват нашей земли. Ее прекращение - это освобождение территорий, а не договоренности, которые создадут серую зону, как у Приднестровье 30 лет. Нам навязывали именно такой вариант. На Донбассе разрушена инфраструктура, заминированные поля. Мы посчитали: чтобы компенсировать ущерб, нанесенный российской агрессией, оккупацией, каждому взрослому украинцу придется заплатить 50 тысяч долларов налогов.

Много разговоров было о том, что нам нужны миротворцы на Донбассе. Что решит введение контингента?

Ничего. Это механизм замораживания конфликта.

Автор: ТАРАС ПОДОЛЯН Нужно отличать олигархический бизнес от большего, говорить Андрей Сенченко. Как вы восприняли новость о возвращении Саакашвили в Украине?

Никак. Унизительно для страны - когда его лишали гражданства. Поэтому надо было вернуть. Больше он мне не интересен.

В программе 2014-го Порошенко говорил о деолигархизации. На выборах 2019 года эта тема не была особенно популярной. В страну вернулся Игорь Коломойский. Видим усиление позиций Рината Ахметова в экономике. Почему это происходит?

Разрушены механизмы защиты страны от нарушения конкурентных условий. Американские экономисты посчитали, что Украина теряет от этого более 500 миллиардов гривен в год. Это 20 процентов ВВП. Когда очередной премьер скажет: в следующем году валовой внутренний продукт вырастет на 3,2 процента, вспомните эти потерянные 20 процентов. Слышим много критики к украинским производителям лекарств. На самом деле, их нужно поддерживать. Это одно из конкурентных преимуществ государства. Крымчане, которые приезжают из оккупации сюда подышать воздухом свободы, скупают здесь лекарства и везут домой. Потому что то, что завозят туда из России, к медикаментам не имеет никакого отношения. Нужно отличать олигархический бизнес от большого. Последний не нужно разрушать. Надо, чтобы все работали по единым правилам. И чтобы этот крупный бизнес не лез в политику.

Как возвращать Крым?

Так же, как Донбасс - параллельно. Некоторые ошибочно говорят: мы как-то договоримся и освободим Донбасс. А о Крыме - опускают глаза, мол, берлинская стена тоже когда-то упала.

Какой правильный сценарий?

Быстрое реформирования и укрепления украинской армии. Если за спиной нет сильной армии, не будет удачной дипломатии. Нужно помочь каждому украинскому гражданину получить решение о возмещении убытков, нанесенных российской агрессией. Консолидировать эти требования вместе с требованиями государства, бизнеса в РФ. Это важный давление. Возвращение к "Будапешту". Нам не нужны мелкие санкции в рассрочку. Экономическое давление на агрессора должно достичь такого уровня, чтобы Путин убрался. Говорят: он не сядет за стол в Будапештском формате. Да и не надо. Собрали гарантов и произвели меры давления. Например, эмбарго на куплю-продажу российской нефти. Москва тогда потеряет более 40 процентов своего экспорта.

Экономическое давление на агрессора должно достичь такого уровня, чтобы Путин убрался

Кто на это пойдет?

Те, кто гарантировал нам безопасность. США и Великобритания. Они могут объяснить другим странам, что будет мировое эмбарго. Россия перекрывает 13 процентов на рынке нефти. Страны ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти. - ГПУ) с удовольствием будут готовы заместить эту нишу за полгода. Дать месседж Путину - имеешь срок до 1 января. Или убираешься из Крыма и Донбасса, или с середины 2020 года тебя нет на рынке нефти. Надо инициировать и другие процессы. Например, демилитаризацию всей акватории Черного и Азовского морей.

Вы возглавляли ВСК по Иловайску. Могли результаты быть другими, если бы был закон о ВСК и комиссия имели рычаги влияния и широкие полномочия?

Впервые в истории украинского парламента следственная комиссия что-то довела до конца. Мы сделали выводы, не позволили скрыть их от общества. Хотя были попытки. Минобороны и Генштаб были так напуганы, что засекретили списки награжденных участников Иловайских событий. Хотя они есть на сайте президента. Война - сложная и непредсказуемая. Невозможно обвинять офицера, командира в ошибках. Почему мы выдвинули обвинения в первую очередь к Порошенко? Потому что не было введено военное положение. Его кадровая политика в армии, Минобороны почти полностью дезорганизовала оборону страны. Не принимали решения, когда было вторжение, они об этом знали, но стояли на параде. Никаких команд от верховного главнокомандующего не получила вся военная вертикаль. Муженко не хватило духу противостоять. Он должен был требовать решений от Порошенко.

Президент, назначив досрочные выборы, сделал ошибку

Народные депутаты обещали нам Избирательный кодекс, закон об импичменте президента, снятия депутатской неприкосновенности. Верховная Рада успеет проголосовать за это?

Это зависит не только от парламента, но и от Зеленского. Президент, назначив досрочные выборы, сделал ошибку. Получим близок по качеству состав депутатов за сохранение "мажоритарке". И что дальше? Осенью проводить новые выборы? Нужны открытые списки и понижение проходного барьера до 3 процентов. Чтобы больше политических сил вошли в Совет. Зеленскому не надо быковать, как в свое время это делал Янукович. Должен пригласить на консультации руководителей фракций и предложить выход из политического кризиса. После роспуска ВР она только углубилась. Чтобы выйти из него, надо решить: какой перечень первоочередных вещей может принять парламент, чтобы в октябре с чистой совестью идти на выборы.

Автор: ТАРАС ПОДОЛЯН Зеленскому не надо быковать, как в свое время это делал Янукович, говорит Сенченко. Президент должен отменить свой указ?

Да. Это не стыдно сделать. Речь идет о судьбе страны.

От чего главное уберечься Украине следующие 5-10 лет?

Российский реванш. В Москве нет наших сторонников и друзей. У них другие интересы. Если украинцы будут иметь возможность самостоятельно определить свою судьбу, тогда справимся со всеми проблемами. Легче, сложнее, но самостоятельно.