Выборы-2019: Волкер озвучил позицию США

Волкер призвал всех украинцев сделать выборы честными. Фото: ukrinform.ua

Соединенные Штаты Америки будут поддерживать Украину независимо от того, кто станет президентом.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер во время выступления на форуме "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления".

"В Украине готовятся выборы. Следует позаботиться, чтобы они состоялись в открытый демократический способ. Это задача всех украинских граждан - сделать эти выборы честными...

Соединенные Штаты очень поддерживают Украину. Мы - ваши партнеры в реформах. Вы их определяете и проводите, а мы будем стоять рядом с вами и сейчас, и во время выборов, и после выборов. Независимо от того, какими будут их результаты, мы будем поддерживать мирную демократическую процветающую Украину в ее международно признанных границах, включая Крымский полуостров", - сказал Волкер.

Он призвал Киев продолжать реформы и бороться с коррупцией.

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Выборы президента должны состояться 31 марта. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата.