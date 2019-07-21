Выборы в Верховную Раду: все участки работают

С опозданием открылись 27 участков

По состоянию на 12:00 все избирательные участки открыты для голосования на внеочередных парламентских выборах.

Об этом на брифинге сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

"Из 29 885 участковых избирательных комиссий 27 открылись с нарушением срока относительно 8:00. Сейчас все работают", - сказала Слипачук.

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Сегодня в Украине проходят досрочные парламентские выборы. Участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. На одном из избирательных участков в городе Покров Днепропетровской области проголосовали 100% избирателей.