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понедельник, 01 ноября 2021 06:00

Выборы в Украине: Харьковщина лидирует по количеству нарушений

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Выборы в Украине: Харьковщина лидирует по количеству нарушений
Во время выборов больше всего нарушений полиция зафиксировала в Харьковской области. Фото: npu.gov.ua

Во время выборов в Украине следователи начали четыре уголовных производства и составили три административных протокола.

Больше всего нарушений зарегистрировали в Харьковской – 59, в Черкасской – 25 и Львовской областях – 10, сообщили в управлении коммуникации Нацполиции.

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"В основном события касались незаконной агитации – 36. Также невыполнение решения избирательной комиссии, фотографирование бюллетеня или избирательной документации, возможного подкупа избирателей, незаконного уничтожения избирательной документации, нарушения права на пользование помещениями во время избирательной кампании, нарушения порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий фальсификации избирательных документов или ее попытки, незаконного использования избирательного бюллетеня (попытка или вынесение избирательного бюллетеня. Таких нарушений зафиксировали от семи до одного", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что день голосования состоялся без серьезных нарушений избирательного процесса.

В Черкасской области на избирательном участке в селе Деньги произошел конфликт между членами участковой комиссии и наблюдателем от одного из кандидатов.

Наблюдатель пытался сорвать пломбу с ящика для голосования на дому.

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