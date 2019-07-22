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понедельник, 22 июля 2019 16:19

Выборы в Раду: тему премьера снова подняли

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Выборы в Раду: тему премьера снова подняли
Правительство должен возглавить менеджер, говорит Вакарчук.

Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук считает, что будущий премьер-министр должен быть менеджером с конкретными планами коалиции.

Об этом он сказал на брифинге, пишет УНІАН

"Новые стандарты политики - это не когда ты подбираешь какую-то кандидатуру, которая удобна той или иной политической силе. Кандидатура премьера - это менеджер, который готов реализовать программу коалиции или "монокоалиции" под конкретные действия.

Безусловно, все конструктивные действия, направленные на благо страны, мы готовы поддерживать. Вместе с тем мы будем жестко стоять, чтобы красные линии, которые для нас важны, никто не переходил", - сказал Вакарчук.

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Центральная избирательная комиссия обработала 67.91% протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Первое место и дальше занимает "Слуга народа" - президентской партии отдали свои голоса 42.64% избирателей.

"Опозиційна платформа – За життя" берет 13.05% голосов.

"Європейська солідарність" - 8.43%.

Всеукраинское объединение "Батьківщина" - 8.02%.

"Голос" - 6.20%.

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