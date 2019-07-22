ЦИК посчитала две трети бюллетеней

Центральная избирательная комиссия обработала 67.91% протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Первое место и дальше занимает "Слуга народа" - президентской партии отдали свои голоса 42.64% избирателей.

"Оппозиционная платформа - За життя" берет 13.05% голосов.

"Европейская солидарность" - 8.43%.

Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 8.02%.

"Голос" - 6.20%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обнародовали окончательную явку на выборах Рады

21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Их инициировал президент Владимир Зеленский. В своей инаугурационной речи он объявил о роспуске парламента VIII созыва.

По предварительным данным, на 128 мажоритарных округах из 199 лидируют кандидаты от "Слуги народа". Таким образом, президентская партия может рассчитывать на большинство в парламенте. Глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков намекнул на возможную монокоалицию партии.