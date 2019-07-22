Выборы в Раду стали рекордными по количеству незаконной агитации - КИУ

Больше всего, по оценкам КИУ, незаконно агитировали от имени "Слуги народа", "Оппозиционного платформы - За жизнь", "Опоблоку". ФОТО: УНИАН

Выборы парламента 2019 года стали рекордными по количеству незаконной агитации.

Об этом заявил генеральный директор ОО "Комитет избирателей Украины" Алексей Кошель, передает "РБК-Украина". Организация проанализировала ход избирательного дня.

Больше всего, по оценкам КИУ, незаконно агитировали от имени "Слуги народа", "Оппозиционной платформы - За жизнь", "Опоблока".

Наиболее типичными нарушениями в КИУ назвали ошибки в работе участковых избирательных комиссий и проведения агитации за разрешенными законом сроками. Отдельно также зафиксировали единичные факты подвоза граждан на участки, непрямой подкуп и попытки вынести бюллетени за пределы участков.

"КИУ в целом положительно оценивает деятельность Центральной избирательной комиссии и Национальной полиции по недопущению нарушений в день голосования. В день голосования ЦИК осуществляла свою деятельность с соблюдением положений избирательного законодательства. Правоохранительные органы должным образом обеспечивали правопорядок на избирательных участках и реагировали на нарушения избирательного законодательства", - отметила организация.

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По результатам более 60% обработанных протоколов на парламентских выборах, в парламент проходят 5 партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

На внеочередных выборах в Верховную Раду не голосовали более 14,7 млн украинцев. При этом общее количество избирателей, внесенных в список, составляет 29 млн 527 тыс. 744 человека.