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среда, 09 февраля 2022 16:42

Выборы в округе покойного Полякова: ЦИК зарегистрировал первого кандидата

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Выборы в округе покойного Полякова: ЦИК зарегистрировал первого кандидата
Кандидаты могут зарегистрироваться до 24 февраля. Фото: ЦИК

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду по 206 округу в Чернигове и Черниговском районе.

Об этом сообщила "Опора".

Кандидатом зарегистрировали секретаря Черниговского городского совета Александра Ломако. 4 февраля его выдвинула на съезде партия "УДАР Виталия Кличко".

Выборы пройдут 27 марта. В настоящее время Ломако является единственным зарегистрированным кандидатом.

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Кампания в 206 округе официально началась 26 января. Партии могут выдвинуть кандидатов до 14 февраля включительно, самовыдвиженцы – до 24 февраля. До 24-го нужно подать документы в ЦИК для регистрации кандидата.

Результаты выборов должны установить до 11 апреля.

Промежуточные выборы в 206 округе назначены из-за смерти нардепа Антона Полякова, который избирался по этому округу.

Депутат умер в Киеве в ночь на 8 октября прошлого года. Его в бессознательном состоянии обнаружили полицейские в автомобиле такси. "Скорая" не смогла реанимировать.

Поляков умер вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. В крови обнаружили алкоголь и метадон.

В ноябре 2019 года его и депутатку Анну Скороход исключили из фракции "Слуга народу". Поляков заявлял, что во фракции "раздают конверты".

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Дата
09
февраля

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