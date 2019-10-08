Выборы в Киеве могут выиграть Кличко, Пальчевский или Омельченко – социология

По результатам опроса, проведенного в октябре 2019 года, если бы выборы киевского мэра состоялись в ближайшее воскресенье, то большая часть опрошенных отдала бы свои голоса за нынешнего мэра Киева Виталия Кличко (31,4%), основателя клиники "Евролаб" Андрея Пальчевского (14,1%), бывшего мэра Киева Александра Омельченко (9,7%) и бывшего генерального директора "1+1 Медиа" Александра Ткаченко (9,6%).

Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).

Другие кандидаты имели бы значительно меньшие шансы на победу в киевских выборах: Владимир Бондаренко – 6,7%, Андрей Ильенко – 5,1%, Александр Попов – 4,3%, Николай Катеринчук – 3,1%, Анатолий Гриценко – 2,8%, Геннадий Балашов – 2,4%, Игорь Смешко – 2,3% и др.

В опросе были указаны имена тех кандидатов, которые с наибольшей долей вероятности примут участие в выборах киевского мэра. Результаты исследования представлены в таблицах. Указаны ответы респондентов, которые решили принять участие в голосовании и уже определились со своим выбором.

На вопрос "Согласны ли вы с тем, что выборы киевского мэра нужно проводить в этом году?" 63,4% опрошенных дали положительный ответ, 26,4% ответили отрицательно и 10,2% опрошенных затруднились с ответом.

Также авторы исследования обращают внимание на следующие тенденции, связанные с будущими выборами киевского мэра:

• С высокой долей вероятности результаты выборов в Киеве будут иметь мало общего с результатами президентских и парламентских выборов, состоявшихся в Украине ранее. У кандидата от партии "Слуга народа" - недостаточно высокие шансы на победу.

• В настоящее время можно выделить четырех кандидатов, которые пользуются значительной поддержкой в Киеве. Разница в их нынешнем рейтинге не дает оснований делать какие-либо строгие предположения о том кто станет новым киевским мэром. В то же время "Большая четверка", скорее всего, сохранится до самых выборов.

• Выборы в Киеве будут опять характеризоваться противостоянием новых лиц в украинской политике и политиков-старожилов, гоняющихся за любыми потенциально достижимыми должностями и принимающими участие во всех украинских выборах. Среди первых – Андрей Пальчевский, Сергей Притула, Гарик Корогодский. Среди последних – Игорь Смешко, Анатолий Гриценко, Вячеслав Кириленко, Николай Катеринчук. Кроме того, в списке потенциальных кандидатов – несколько человек с большим опытом работы в киевской мэрии и даже четыре человека, которые ранее были мэрами Киева или главами Киевской госадминистрации – Виталий Кличко, Александр Омельченко, Александр Попов и Иван Салий.

Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 1-4 октября 2019 года. Общее количество респондентов - 2012 человек. Метод опроса – комбинированные интервью. Вероятная погрешность – 2,2%.