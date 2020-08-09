Выборы в Беларуси: независимые наблюдатели сообщают о явке более 100% на некоторых участках

В Беларуси завершается основной день голосования. Фото: Reuters

Независимые наблюдатели рассказали о возможном превышении максимальной явки на двух участках для голосования в Минске.

Так, согласно протоколам избирательных комиссий явка на досрочном голосовании на них составила около двух тысяч человек. Об этом сообщает TUT.BY.

"В день голосования 9 августа по состоянию на 17:30 в двери гимназии, по подсчетам наблюдателей, уже зашло около 3,8 тысячи человек, а в очереди из желающих проголосовать стоят несколько сотен избирателей, и она растянулась примерно на километр, огибая дом . Таким образом, явка уже должна была превысить сто процентов ", -сказано в сообщении.

В одном из участков члены избирательной комиссии отказались комментировать ситуацию.

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"Люди, которые проголосовали, жалуются на большое количество испорченных бюллетеней, которые им выдают: некоторые с метками или точками, некоторые даже повреждены - их заменяют только по требованию избирателей. Людям в начале не позволяли ставить дату в журнале, однако, когда возмущение выросла, им разрешили ставить дату в ячейку с подписью", - говорится в сообщении.

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