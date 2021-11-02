"Выборы" оккупантов в Крыму: Зеленский подписал санкции

Президент подписал четыре указа.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении лиц, причастных к организации псевдовыборов в Госдуму РФ в оккупированном Крыму и районах Донецкой и Луганской областей.

Соответствующие четыре указа президент подписал во вторник.

Так, ограничения коснулись 141 физического лица и 49 юридических лиц.

При этом в санкционные списки попали представители так называемой оккупационной "судебной системы", причастные к незаконному преследованию крымских татар, пишет ZN.UA

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15 октября СНБО вел второй пакет санкций в отношении 237 человек, которые организовывали или принимали участие в так называемых "выборах" в Госдуму РФ в Крыму и ОРДЛО.

Тогда секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что под санкции также попала российская торговая сеть Mere, работавшая в Белой Церкви в Киевской области.

22 сентября Верховная Рада Украины назвала незаконными "выборы" депутатов Госдумы РФ, а саму Думу – нелегитимной.