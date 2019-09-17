Выборы на Донбассе смогут пройти по украинским законам - Разумков

Спикер ВР Дмитрий Разумков: "Выборы на временно оккупированной территории смогут состояться исключительно по законам Украины".

Выборы на временно оккупированной территории Донбасса могут произойти исключительно по законам Украины.

"Для этого не нужен новый состав ЦИК, потому что выборы на временно оккупированной территории смогут состояться исключительно по законам Украины", сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Ранее звучали обвинения в том, что ЦИК будто была распущена для возможных выборов на оккупированных территориях Донбасса. Для этого вроде нужен новый состав ЦИК.

Также отвечая на вопрос относительно того, планируется ли продолжение закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, и когда, спикер отметил: "Я думаю, что у нас пока есть время для более тщательного изучения и проработки различных сценариев развития ситуации. И только после этого будет корректно дискутировать на эту тему".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россияне идут вон, тогда выборы на Донбассе - Зеленский

Напомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина не будет проводить "фейковые выборы" на оккупированных территориях.