"Выборы на Донбассе должны состояться осенью" – Зеленский

Президент Владимир Зеленский выступает за проведение выборов на территории ОРДЛО одновременно с общенациональными местными выборами осенью 2020 года.
Об этом Владимир Зеленский заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу
"Это правда. Потому что же ощущение того, что мы одна страна, и там наши люди, должно начинаться даже с этого момента. Выборы местные проводятся одновременно по законам Украины на всей территории Украины. Да, это наша идея".
5 декабря помощник президента Украины Андрей Ермак на встрече с европейскими экспертами и аналитиками в Лондоне в Chatham House заявил, что украинская власть хочет провести выборы одновременно по всей территории Украины, включая оккупированными территориями.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский созывет СНБО перед визитом к Путину
Очередные местные выборы запланированы в Украине на 31 октября 2020 года.
Комментарии