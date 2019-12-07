"Выборы на Донбассе должны состояться осенью" – Зеленский

Зеленский говорит, что хочет остановить войну на Донбассе

Президент Владимир Зеленский выступает за проведение выборов на территории ОРДЛО одновременно с общенациональными местными выборами осенью 2020 года.

Об этом Владимир Зеленский заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу

"Это правда. Потому что же ощущение того, что мы одна страна, и там наши люди, должно начинаться даже с этого момента. Выборы местные проводятся одновременно по законам Украины на всей территории Украины. Да, это наша идея".

5 декабря помощник президента Украины Андрей Ермак на встрече с европейскими экспертами и аналитиками в Лондоне в Chatham House заявил, что украинская власть хочет провести выборы одновременно по всей территории Украины, включая оккупированными территориями.

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Очередные местные выборы запланированы в Украине на 31 октября 2020 года.