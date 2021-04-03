Выборы на 87-м округе: на еще одном участке голосование признали недействительным

Члены ОИК заявили, что бюллетени упаковывали по-другому. Фото: "Опора"

На участке №260028 в селе Монастырчаны Богородчанского района Ивано-Франковской области результаты выборов признаны недействительными.

Ранее признали недействительным голосование на избирательных участках №261027, №261030 и №260025, сообщает гражданская сеть "Опора" в Facebook.

"ОВК признала голосование на этом участке недействительным по предложению члена комиссии, который сказал, что отсутствуют контрольные талоны (члены УИК привезли их с собой), а также несоответствующее законодательству включение в список для голосования "на дому" 36 избирателей", - сказано в сообщении.

За Александра Шевченко в протоколе отметили 172 голоса, члены ОИК насчитали 79. После открытия пакета с бюллетенями председатель УИК заявила, что некоторые бюллетени упакованы по-другому.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Довыборы в 87-м округе. На 20 участках пересчитают бюллетени

"В частности, некоторые пакеты имели повреждения. Пакет с неиспользованными бюллетенями оказался надорванным, впрочем, количество бюллетеней совпало. Также члены комиссии обращали внимание, что по-другому были упакованы бюллетени за Шевченко. Члены ОИК вызвали полицию", - отметили в "Опоре".

28 марта в округе № 87 проходили выборы народного депутата. Кандидаты от "Слуги народа" Василий Вирастюк и от "За будущее" Александр Шевченко заявляли о своей победе. В среду Центральная избирательная комиссия возобновила подсчет голосов на округе. Перед этим комиссия теряла кворум. Нардепы из парламентской фракции СН поехали в округ "выяснить ситуацию с подсчетом голосов". Нардеп Николай Тищенко устроил скандал.