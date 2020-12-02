Выборы мэров. Результаты показали в инфографике

Только 2 кандидата в мэры от парламентских партий в 22 областных центрах смогли выиграть нынешние выборы, сообщает движение "Чесно"

Результаты мэрских выборов показали в инфографике.

Переизбрали мэра Сум Александр Лысенко от "Батькивщины" и избран новый мэр Ровно Александр Третьяк от "Европейской солидарности".

Ни один из победителей выборов городского председателя облцентра не представляет парламентские партии "Слуга народа", ОПЗЖ и "Голос".

Больше всего мэрских кресел крупных городов взяла "Пропозиция" - 4. По 3 избранных городских руководителей областных центров представляют партии "Свобода" и "За будущее".

6 избранных мэров представляют региональные политические проекты: Геннадий Труханов - "Доверяй делам", Игорь Колыхаев - "Нам здесь жить", Владимир Буряк - "Единение", Владислав Атрошенко - "Родной дом", Роман Кличук - "Единственная альтернатива", Геннадий Кернес - "Блок Кернеса-Успешный Харьков".

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Такая тенденция может свидетельствовать о разочаровании в наиболее массовых партиях в Украине и высокий уровень доверия к местной власти, сообщает "Чесно".

"На президентских и парламентских выборах был запрос на кардинально новых людей. Уже прошло больше года, как обновленная Верховная Рада и президент имеют полномочия, и громады видят, что система не меняется так быстро, как они того ожидали.

Поэтому избиратели могут поддерживать тех, кто уже был на местах у власти, потому что это для них в воображении зона меньших рисков. Но страх никогда не был залогом прогресса и развития", - говорит координатор "Чесно" Вита Думанская.

25 октября в Украине прошли местные выборы. Явка избирателей составила 36,88%. Во время 2-х туров выборов мэров 15 и 22 ноября явка была 36,88% и 29,53%.