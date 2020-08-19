Выборы мэра Львова: Садовый сделал заявление

Городской председатель Львова Андрей Садовый примет участие в выборах мэра. Об этом он сообщил в видеообращении в среду.
Садовый напомнил, что сегодня у него день рождения. И многие из тех, кто поздравляют его, спрашивают - будет ли он баллотироваться.
"И вот я так думаю: завод по переработке мусора начали строить, хоть и очень много еще проблем, надо его достроить до конца? Надо. Улицу Бандеры или Субботовской с Рясне-2 на Левандовку надо? Надо. А также улицы Шевченко и Хмельницкого. И что, бросить все это на произвол судьбы? Это как-то несерьезно. Поэтому иду. Я думаю, вы будете иметь выбор, присматривайтесь, принимайте решение. Желаю всем добра", - сказал мэр Львова.
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Андрей Садовый трижды избирался мэром Львова с 2006 года.
В 2019-м на выборах президента снял свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко. Тот занял 6-ое место с результатом 6,91% голосов.
Партия "Объединение Самопомощь", членом который является мэр Львова, примет участие в местных выборах 25 октября.
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