Партия Садового идет на выборы

Оксана Сыроид возглавила "Самопомощь" в октябре прошлого года. Фото: @samopomich.ua

Партия "Объединение Самопомощь", членом который есть мэр Львова Андрей Садовый, примет участие в местных выборах 25 октября.

Решение об участии в выборах приняли на съезде партии в субботу, сообщает сайт политсилы.

"Парламент есть, президент есть, правительство есть, а институциональной власти нету. Потому что люди, которые ее представляют, не принимают самостоятельных решений. И этим прекрасно пользуются олигархи и Россия, продвигают своих агентов и повестку дня", - заявила лидер партии, бывшая вице-спикер Оксана Сыроид.

"С начала своей истории "Самопомощь" основывалась прежде всего на честной сотрудничества местного самоуправления и бизнеса. Мы показали, что такая модель сотрудничества работает на местах и готовы ее распространять на национальном уровне", - сказала она.

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Местные выборы, запланированные на 25 октября, имеют несколько этапов. 15-24 сентября будет выдвижение кандидатов в депутаты и на должности сельского, поселкового, городского головы.