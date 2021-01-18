Выборы 17 января поставили жирную точку в местной кампании - люди ждут защиты от "ЕС" - Порошенко

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко: "Довыборы в Борисполе и Броварах стали последней жирной красноречивой точкой в местных выборах"

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко лично поздравил с победой на выборах городского головы Борисполя Владимира Борисенко. Порошенко также отметил, что результаты голосования в Киевской области 17 января в очередной раз доказали - "Европейская Солидарность" является мощной общегосударственной проукраинской оппозиционной партией.

"Поздравляю с победой нашей команды на выборах городского головы Борисполя. Она тем более убедительна, что выиграли мы в единого кандидата от широкой неестественной коалиции. Ваш главный оппонент был единственным кандидатом от "Слуг народа", от "Оккупационной платфомы", от "Батькивщины" . Очевидно, люди решили, что это неестественный союз и правильно голосовать за представителя "Европейской Солидарности", - говорит Порошенко.

Он также сообщил, что на выборах в Броварской городской совет "Европейская Солидарность" лидирует среди парламентских партий и уступила лишь местному проекту. "Считаю, это тоже достойный и победный результат, особенно если учесть тот факт, что "Слуги" докатились до того, что заняли в Броварах аж пятое место. Так громко еще никто не падал. "ЕС" в Броварах была единственной, кто боролся против ОПЗЖ. Партия Путина-Бойко-Медведчука не прошла в городской совет, и это свидетельствует о том, что на Киевщине доминируют патриотические настроения", - отметил пятый президент.

По его словам, довыборы в Борисполе и Броварах стали последней жирной красноречивой точкой в ​​местных выборах. "Результаты и высокий уровень поддержки "ЕС" дают нам возможность еще раз перед всей страной заявить: "Европейская Солидарность" - главная оппозиционная сила, главная альтернативная власти дилетантов и непрофессионалов. Мы объединяем страну, потому что прошли в областные советы во всех без исключения областях, а в пяти регионах заняли первое место", - напомнил Порошенко.

Он отметил, что в отличие от действующей власти "Европейская Солидарность" является командой, которая имеет стратегию развития - от ОТГ с децентрализацией к развитию государства и его цивилизационного и геополитического вектора.

Порошенко пожелал новым представителям "ЕС" успехов в работе. "Вы можете рассчитывать на всю нашу команду, на наш парламентский спецназ. Мы должны оправдать доверие избирателей", - отмечает Порошенко.

Он призвал местные советы поддержать инициативу "ЕС" и требовать от властей увеличения объемов субсидий в Государственном бюджете. Порошенко также отметил, что еще одной насущной проблемой, требующей решения, является вакцинация от коронавируса. По его убеждению, из-за беспомощности правительства Зеленского местные органы власти должны предусмотреть финансирование для проведения прививок.

"Два наиболее актуальных вопроса на сегодня - тарифы и вакцинация. Местные советы должны присоединиться к требованиям фракции "Европейской Солидарности" пересмотреть бюджет страны и существенно увеличить расходы на субсидии. И второе - на фоне полной беспомощности Зеленского и его правительства предусмотреть в местных бюджетах расходы на вакцинацию. Ведь только массовая прививка может вернуть к более или менее нормальной жизни, избежать локдаунов, защитить малый и средний бизнес, рабочие места, доходы людей", - убежден Порошенко.

"Начинайте работать над этим прямо сейчас, уже сегодня. Люди ждут защиты от "Европейской Солидарности" и ее представителей", - резюмирует лидер оппозиции.