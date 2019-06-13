Вятрович выбрал партию

Владимир Вятрович пошел в партию Петра Порошенко. Фото: Facebook

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович вступает в партию "Європейська солідарність".

Об этом он заявил в видеообращении.

"Сегодня я присоединяюсь к команде Петра Порошенко и "Європейської солідарності". Это политическая сила, программу которой я полностью разделяю. Уверяю, не пойду ни на какие компромиссы вопреки национальным интересам", - сказал Вятрович.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и Крыма.