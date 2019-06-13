Вятрович выбрал партию

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 2016
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
1 Просмотров: 17280
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 7137
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Просмотров: 729
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 2394
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 639
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2628
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 5193
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 450
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 2034
Фото
Все фото
5
4
5
10
20
На Банковую пришли ветераны
На Банковую пришли ветераны
Пинчук непублично посетил Администрацию президента Зеленского
Пинчук непублично посетил Администрацию президента Зеленского
Выставили коридор позора - протестуют против партии Кернеса и Труханова
Выставили коридор позора - протестуют против партии Кернеса и Труханова
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Видео
Все видео
Вятрович выбрал партию
Вятрович выбрал партию
Ющенко написал заявление на "регионала", который звал Путина в Украину
Ющенко написал заявление на "регионала", который звал Путина в Украину
Шутил о коммуналке и "Роттердаме+": у Зеленского отказались от обещания снизить тарифы
Шутил о коммуналке и "Роттердаме+": у Зеленского отказались от обещания снизить тарифы
"Нам сказали меньше разговаривать": показали массовку "регионалов"
"Нам сказали меньше разговаривать": показали массовку "регионалов"
Конституционный суд рассматривает законность роспуска Рады (онлайн)
Конституционный суд рассматривает законность роспуска Рады (онлайн)
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1359
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2943
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5148
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
13 июня 2019
Просмотров: 54
Косити траву
На цьому тижні косив траву. Відколи навчився це робити, минуло ціле життя. І всі ті роки косити траву на початку літа було для мене заняттям гостро ...
четверг, 13 июня 2019 16:15

Вятрович выбрал партию

  Комментировать
Вятрович выбрал партию
Владимир Вятрович пошел в партию Петра Порошенко. Фото: Facebook

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович вступает в партию "Європейська солідарність".

Об этом он заявил в видеообращении.

"Сегодня я присоединяюсь к команде Петра Порошенко и "Європейської солідарності". Это политическая сила, программу которой я полностью разделяю. Уверяю, не пойду ни на какие компромиссы вопреки национальным интересам", - сказал Вятрович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище

21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и Крыма.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вятрович выбрал партию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
июня

Украинский предводитель сбежал в Москву

Создали общество защиты языка

Под Полтавой разбился тяжелый бомбардировщик

Из области принудительно выселили более 7 тыс. человек

Единственная в истории украинка выиграла чемпионский титул

На Кубани убили сторонника соборной Украины

Украинцы отмечают 5-ю годовщину освобождения Мариуполя

"Похожий на кирпич с кнопками": мобильный телефон стоил, как авто

Самое читаемое
Тела смешало с дровами и грязью: показали фото с места гибели 5 человек (21+)
Тела смешало с дровами и грязью: показали фото с места гибели 5 человек (21+)
8
 1 Просмотров: 71652
Зеленский готовит нардепам неприятный сюрприз
Зеленский готовит нардепам неприятный сюрприз 1 Просмотров: 27287
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
42
 Просмотров: 27058
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
6
 Просмотров: 19509
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
28
 1 Просмотров: 17298
Политика
Министр рассказал, что делают "смотрящие" на государственных шахтах
Министр рассказал, что делают "смотрящие" на государственных шахтах
 Просмотров: 162
В списке партии Зеленского "вылез" кум Медведчука
В списке партии Зеленского "вылез" кум Медведчука 1 Просмотров: 594
У Вакарчука решили, что делать с концертами на выборах
У Вакарчука решили, что делать с концертами на выборах Просмотров: 135
Климкин призвал СНБО обсудить основные позиции Минских соглашений
Климкин призвал СНБО обсудить основные позиции Минских соглашений Просмотров: 81
Ющенко написал заявление на "регионала", который звал Путина в Украину
Ющенко написал заявление на "регионала", который звал Путина в Украину
 Просмотров: 765
Больше всего комментируют
41
Тимошенко показала пополнение в семье
31
Фракция Тимошенко вылила шквал критики на Луценко
28
Ярош вступился за Зеленского
17
Приходько выиграла суд у Порошенко
8
"Батькивщина" объявила список из 50 кандидатов
Голосов: 3234
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua