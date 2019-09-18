Вятрович ушел из Института нацпамяти

"Я ставил перед собой амбициозные цели и в основном достиг этих целей". ФОТО: Facebook-страница Владимира Вьятровича

Владимир Вятрович завершил свою каденцию на посту главы Института национальной памяти.

Об этом он сообщил в Facebook, не указав, идет ли по собственному желанию или его уволили.

В записанном видео Вятрович рассказал о достижениях института, вспоминая "свободу" Украины от тоталитарной символики, открытие архивов КГБ, признания участников освободительного движения борцами за независимость и прочее.

"Я ставил перед собой амбициозные цели и в основном достиг их".

Вятрович указал, что получил от премьер-министра заверения в продолжении работы института и сохранении статуса органа исполнительной власти.

"Познание истории делает нас не только умнее, оно делает нас сильнее. Поэтому вперед к победе".

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Вятровича назначили директором Института национальной памяти 25 марта 2014-го. В 2008-2010-х возглавлял СБУ и рассекречивал архивы КГБ. В 2015-м институт совместно с партнерами разработал 4 законопроекта, которые вошли в историю как Декоммунизационное законодательство.