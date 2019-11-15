Вятрович пришел в Раду

Бывший председатель Украинского института национальной памяти и зарегистрированный ЦИК нардепом Владимир Вятрович появился в стенах Верховной Рады.
Он проводил брифинг вместе с коллегой от "Европейской солидарности", экс-спикером Андреем Парубием.
"Вчера Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом моего собрата. Безотлагательно ЦИК передали эти документы в Верховную Раду. И утром они были зарегистрированы в аппарате. Фактически согласно закону следующее действие должно быть только одно - приведение к присяге. Это формальная вещь, которая выполняется автоматически.
К большому сожалению, руководство ВР и голова на мои обращения и просьбы отказывается сегодня объявить приведения к присяге Вьятровича, апеллируя к тому, чтобы якобы не нашли документы", - сказал Парубий.
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"Искренне удивлен такой в определенной степени даже истеричной реакцией некоторых моих коллег на факт моего попадания в парламент.
А сегодня еще больше удивлен позицией руководства ВР", - сказал Вятрович.
В кулуарах он добавил, что вопрос могут оттянуть на 2 недели.
Владимир Вятрович стал нардепом вместо Ирины Луценко. Она подала соответствующее заявление 4 ноября, объяснив отставку по состоянию здоровья.
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