Вятрович пришел в Раду

Бывший председатель Украинского института национальной памяти и зарегистрированный ЦИК нардепом Владимир Вятрович появился в стенах Верховной Рады.

Он проводил брифинг вместе с коллегой от "Европейской солидарности", экс-спикером Андреем Парубием.

Вятрович прошел по списку "Европейской солидарности".

"Вчера Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом моего собрата. Безотлагательно ЦИК передали эти документы в Верховную Раду. И утром они были зарегистрированы в аппарате. Фактически согласно закону следующее действие должно быть только одно - приведение к присяге. Это формальная вещь, которая выполняется автоматически.

К большому сожалению, руководство ВР и голова на мои обращения и просьбы отказывается сегодня объявить приведения к присяге Вьятровича, апеллируя к тому, чтобы якобы не нашли документы", - сказал Парубий.

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"Искренне удивлен такой в ​​определенной степени даже истеричной реакцией некоторых моих коллег на факт моего попадания в парламент.

А сегодня еще больше удивлен позицией руководства ВР", - сказал Вятрович.

В кулуарах он добавил, что вопрос могут оттянуть на 2 недели.

Владимир Вятрович стал нардепом вместо Ирины Луценко. Она подала соответствующее заявление 4 ноября, объяснив отставку по состоянию здоровья.