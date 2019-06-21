Вятрович пришел на телеканал кума Путина

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович появился в студии телеканала "112 Україна", связанном с кумом президента России Владимира Путина Виктором Медведчуком.

Вятрович появился в эфире вечером пятницы, 21 июня.

Вятрович появился на телеканале кума Путина.

В студии он находился вместе с нардепомиз фракции "Оппоблока" Василием Нимченко.

Появление Вьятровича на телеканале вызвало реакцию соцсетей.

Сам председатель института объяснил это словами: "Я иду в парламент, где будет Медведчук. Поэтому прятаться от него считаю неуместным".

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Владимир Вятрович идет 25-ым в списке партии "Європейська солідарність" предыдущего президента Петра Порошенко. О своем присоединении к партии заявил 13 июня.