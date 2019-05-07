Вятрович напомнил Зеленскому судьбу Януковича

Вятрович периодически критикует заявления команды Зеленского. Фото: glavcom.ua

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович планирует продолжать свою деятельность, даже если новая власть уволит его.

Об этом сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Пока я являюсь руководителем украинского Института национальной памяти, никаких изменений в политике этого института не будет. Будут ли какие-то изменения в отношении меня, будет зависеть от правительственных решений. Я могу быть уволен с этой должности решением Кабинета министров Украины. Могу пообещать, что я буду продолжать свою работу, независимо от того, буду ли занимать эту должность.

Я уже неоднократно через такое проходил. 2010-го одним из первых указов президента Януковича я был уволен с должности директора архива СБУ за то, что активно рассекречивал архивы КГБ. Это меня совершенно не сдержало, продолжил свою работу. И все плохо закончилось именно для Януковича, не для меня", - сказал Вятрович.

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Владимир Зеленский победил на выборах и станет шестым президентом Украины. До 3 июня должна состояться его инаугурация. Победитель выборов предлагает провести ее 19 мая. Тогда он сможет распустить Верховную Раду, согласно закону, имеет право сделать это до 27 мая. Глава УИНП Владимир Вятрович заявил, что не поддерживает проведение инаугурации 19 мая.