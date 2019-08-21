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среда, 21 августа 2019 14:10

"Вы сделали это вместе" – украинцев разозлило возможное возвращении России в G7
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Президент США Дональд Трамп поддержал возвращение России в G7. Такую инициативу якобы выразил французский лидер Эммануэль Макрон после встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

В ближайшие выходные во Франции состоится саммит G7, где лидерам стран-участниц предложат обсудить возможность возрождения "Большой восьмерки".

Украинские политики и блогеры резко отреагировали на такую инициативу. Gazeta.ua предлагает ознакомиться с позициями известных украинцев относительно возвращения России на поле игры.








 

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Встреча Владимира Путина и Эмануэля Макрона состоялась 19 августа во Франции. Одной из главных тем, которые обсуждали лидеры, стали Украина и российская агрессия.

Среди прочего, Макрон согласился приехать в Москву на празднование 75-й годовщины победы во Второй мировой войне. С началом российской агрессии против Украины мировые лидеры бойкотируют кремлевские парады.

Кроме того, Макрон предложил президенту США Дональду Трампу пригласить Россию в следующем году на саммит G7. Глава Белого дома согласился.

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