"Вы пророссийский" - киевлянка на участке "наехала" на Разумкова

В Киеве на участке произошла перепалка между главой партии "Слуга народа" Дмитрием Разумковым и женщиной, которая пришла голосовать.
Киевлянка обвинила политика в пророссийских взглядах.
"Вы пророссийский", - сказала женщина.
"Я не уверен, что вы правильно понимаете нашу позицию", - ответил Разумков.
"Не играйте под Россию, под Украину играйте", - сказала гражданка.
"Я, как и наша политическая сила, играем исключительно в интересах нашего государства. И не играем, а работаем", - ответил Разумков.
Як голосував голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков pic.twitter.com/5ljt9Uydrv— Радіо Свобода (@radiosvoboda) July 21, 2019
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Сегодня в Украине проходят досрочные парламентские выборы. Участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. На одном из избирательных участков в городе Покров Днепропетровской области проголосовали 100% избирателей.
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