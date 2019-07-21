"Вы пророссийский" - киевлянка на участке "наехала" на Разумкова

Женщина призвала Разумкова "не играть на Россию". Фото: theinsider.ua

В Киеве на участке произошла перепалка между главой партии "Слуга народа" Дмитрием Разумковым и женщиной, которая пришла голосовать.

Киевлянка обвинила политика в пророссийских взглядах.

"Вы пророссийский", - сказала женщина.

"Я не уверен, что вы правильно понимаете нашу позицию", - ответил Разумков.

"Не играйте под Россию, под Украину играйте", - сказала гражданка.

"Я, как и наша политическая сила, играем исключительно в интересах нашего государства. И не играем, а работаем", - ответил Разумков.

Як голосував голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков pic.twitter.com/5ljt9Uydrv — Радіо Свобода (@radiosvoboda) July 21, 2019

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