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суббота, 12 декабря 2020 05:52

Введут уголовную ответственность за подделку теста на коронавирус

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Введут уголовную ответственность за подделку теста на коронавирус
За подделку теста на коронавирус будут наказывать. Фото: Reuters

Верховная Рада планирует усилить уголовную ответственность за подделку вакцин и ввести ее за подделку медицинских тестов.

"За подделку вакцин существует уголовная ответственность, но мы обещали сделать ревизию относительно ее усиления ... Мы нашли пробел, который есть сегодня ... не существовало уголовной ответственности за подделку тестов - любых, в том числе на Covid-19. И поэтому мы готовим усиление уголовной ответственности относительно лекарств, вакцин и тестов ", - председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Соответствующий законопроект готов к регистрации в аппарате ВР, и выразил уверенность, что парламент проголосует за него.

Рада не успеет рассмотреть этот законопроект на ближайшей сессионной неделе - скорее всего, это произойдет после принятия бюджета на 2021.

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Напомним, МОЗ изменило механизм тестирования украинцев на Covid-19.

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