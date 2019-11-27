Второму этапу медреформы быть: правительство утвердило программу "бесплатных" услуг

Именно с 1 апреля медреформа охватит полноценно вторинную и третинную звенья. ФОТО: прес-служба правительства

Кабинет министров принял Программу медицинских гарантий для второго этапа медицинской реформы, то есть перечень и объем медицинских услуг, за которые в 2020 году государство заплатит налогами граждан.

О результатах заседания сообщила пресс-служба правительства и премьер-министр Алексей Гончарук.

"Совсем скоро большинство медицинских услуг в Украине будут бесплатными для людей. Для этого на заседании правительства мы приняли Программу медицинских гарантий. Это второе звено реформы", - отметил Гончарук в Facebook.

В 2020 по налогам государство заплатит за экстренную медпомощь, вторичную, третичную звена, паллиативную, медицинскую реабилитацию, лечение детей до 16 лет и помощь в связи с родами.

Для того, чтобы больницы предоставляли эту помощь по программе медицинских гарантий, им необходимо автономиззироватся, компьютеризироватся и заключить договор с Национальной службой здоровья. Это надо сделать до 1 апреля 2020 года, в дальнейшем средства на услуги будут искать местные власти.

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Именно с 1 апреля медреформа охватит полноценно вторинную и третинную звенья, а не только первичку (то есть педиатров, терапевтов, семейных врачей).

Медицинская реформа началась в Украине с принятия закона "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" в октябре 2017 года. Ею занималась команда предыдущей руководительницы МЗ Ульяны Супрун. В 2018-2019 годах реформа охватила первичное звено (педиатры, терапевты, семейные врачи) и частично вторичную (заключение договоров, тестирование системы на Полтавщине). В Украине создали Национальную систему здравоохранения, она покупает для граждан услуги в больницах, которые присоединились к реформе.