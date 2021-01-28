Второй срок Зеленского: Ермак назвал условия

С тех пор, как украинцы избрали президентом Владимира Зеленского прошел год и 9 месяцев. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский определится со вторым сроком ближе к завершению каденции. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Что касается второго срока: думаю, определяться с этим он будет ближе к окончанию первого срока, когда будет понятно, что он успел выполнить, как он видит дальнейшее развитие.

Для него сегодня нет ничего важнее, чем реализация тех планов, которые он себе поставил, с которыми он шел на выборы, и внутренняя оценка себя. Он никогда сам себе не простит, если то, что он пообещал, не сделает", - цитирует Ермака НВ

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Украинцы избрали президентом Владимира Зеленского на выборах 21 апреля 2019 года. Во 2-м туре выборов за него проголосовали 73,22% избирателей. Перед этим в 1-м его поддержали 30,24%. По данным социологической группы "Рейтинг", в январе за Зеленского готовы были проголосовать 26,2% опрошенных.