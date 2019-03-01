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пятница, 01 марта 2019 16:17

Второй кандидат готов сняться в пользу Гриценко

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Второй кандидат готов сняться в пользу Гриценко
До решения идти в политику Дмитрий Гнап был журналистом. Фото: gazeta.ua

Кандидат от партии "Сила людей" Дмитрий Гнап планирует снять свою кандидатуру с выборов президента в пользу Анатолия Гриценко.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Я обещал снять свою кандидатуру, если будет избран единый кандидат от демократических сил. Я подтверждаю свое обещание и готов тоже сняться в пользу Анатолия Гриценко. Единственное, что в этом вопросе окончательное решение должен принять съезд нашей партии "Сила людей", который состоится завтра. Туда для участия приглашаем Анатолия Гриценко в качестве единого кандидата от демократических сил", - сказал Гнап.

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Городской председатель Львова Андрей Садовый отказался от участия в выборах президента. Политик снял свою кандидатуру в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

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01
марта

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