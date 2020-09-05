Второго жесткого карантина в Украине не будет - Шмыгаль

Шмыгаль рассказал о карантине в Украине. Фото: Укринформ

Кабинет министров Украины не планирует вводить такой же жесткий карантин, как это было весной.

"Мы понимаем, как правительство, так и руководство страны, второго локдауна в Украине быть не может. Это понимает большинство стран. То есть, закрытие страны на карантин, как это было весной, невозможно, поэтому мы перешли к адаптивному карантину", - на форуме "МСП. Перезагрузка" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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В марте правительство Украины ввело жесткий карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране, а уже в мае начало ослаблять карантин. На прошлой неделе продлено действие адаптивного карантина в Украине до 31 октября.