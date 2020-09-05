Второго жесткого карантина в Украине не будет - Шмыгаль

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 342
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 207
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 126
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 396
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 810
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 693
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 2700
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 648
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
1 Просмотров: 270
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
6 Просмотров: 648
Фото
Все фото
1
7
4
2
3
ГБР вызывает Лероса на допрос
ГБР вызывает Лероса на допрос
&quot;Вовка бояться - в президенты не ходить&quot; - активисты пришли к Зеленскому
"Вовка бояться - в президенты не ходить" - активисты пришли к Зеленскому
Заместитель Разумкова поделилась радостной новостью
Заместитель Разумкова поделилась радостной новостью
К приезду Зеленского ночью клали асфальт
К приезду Зеленского ночью клали асфальт
В школах детям раздавали подарки от партии Кернеса. Наблюдатели обратились в Министерство образования
В школах детям раздавали подарки от партии Кернеса. Наблюдатели обратились в Министерство образования
Видео
Все видео
"Слуга" Верещук летала с зонтиком над столичным мостом
"Слуга" Верещук летала с зонтиком над столичным мостом
Президент работает: утром Зеленский запостил видео с кандидатом от своей партии Филимоновым
Президент работает: утром Зеленский запостил видео с кандидатом от своей партии Филимоновым
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
"Слугу", который назвал Зеленского пустым местом, выгнали из фракции
"Слугу", который назвал Зеленского пустым местом, выгнали из фракции
"Надо захватить власть в этой ВРП" - детективы опубликовали разговоры председателя админсуда Вовка
"Надо захватить власть в этой ВРП" - детективы опубликовали разговоры председателя админсуда Вовка
Интервью
1/5
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 1602
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2493
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 648
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 963
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5931
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
04 сентября 2020
Просмотров: 189
Кагебешник XVII століття
У класичній повісті "Маруся" Марії Маркович, відомої під псевдо Марко Вовчок, є важливий епізод. Українська дівчина Маруся допомагає запорозькому ...
суббота, 05 сентября 2020 04:38

Второго жесткого карантина в Украине не будет - Шмыгаль

  Комментировать
Второго жесткого карантина в Украине не будет - Шмыгаль
Шмыгаль рассказал о карантине в Украине. Фото: Укринформ

Кабинет министров Украины не планирует вводить такой же жесткий карантин, как это было весной.

"Мы понимаем, как правительство, так и руководство страны, второго локдауна в Украине быть не может. Это понимает большинство стран. То есть, закрытие страны на карантин, как это было весной, невозможно, поэтому мы перешли к адаптивному карантину", - на форуме "МСП. Перезагрузка" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ситуация с Covid-19 позволила МОЗ мобилизовать бюджетные средства – эксперт

В марте правительство Украины ввело жесткий карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране, а уже в мае начало ослаблять карантин. На прошлой неделе продлено действие адаптивного карантина в Украине до 31 октября.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Второго жесткого карантина в Украине не будет - Шмыгаль». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Сенсационная инженер выложила в интернет фото, на котором позирует топлес
Сенсационная инженер выложила в интернет фото, на котором позирует топлес
7
 Просмотров: 42221
Королева мини-бикини не стесняется соблазнительных поз и захватывает откровенными снимками
Королева мини-бикини не стесняется соблазнительных поз и захватывает откровенными снимками
5
 Просмотров: 29070
&quot;Начал с бабки с дедом, еще 7&quot;: 15-летний подросток расправился с родственниками и отчитался в Telegram
"Начал с бабки с дедом, еще 7": 15-летний подросток расправился с родственниками и отчитался в Telegram
6
 2 Просмотров: 11475
Хотела быть похожей на Барби: медсестра изменилась до неузнаваемости и не может остановиться
Хотела быть похожей на Барби: медсестра изменилась до неузнаваемости и не может остановиться
8
 Просмотров: 11178
Оккупанты обстреляли из &quot;Смерча&quot; украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов
Оккупанты обстреляли из "Смерча" украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов
 Просмотров: 8109
Политика
В Украину не пустили госсекретаря Венгрии
В Украину не пустили госсекретаря Венгрии Просмотров: 72
Шмыгаль сообщил прогнозируемый курс доллара на следующий год
Шмыгаль сообщил прогнозируемый курс доллара на следующий год Просмотров: 72
Россия ввела санкции против Порошенко, Вакарчука и ряда украинских политиков
Россия ввела санкции против Порошенко, Вакарчука и ряда украинских политиков Просмотров: 387
В Харькове от ЕС будет баллотироваться волонтер "Пиротехник"
В Харькове от ЕС будет баллотироваться волонтер "Пиротехник" Просмотров: 153
Изменить место голосования можно до 10 сентября. Как это сделать
Изменить место голосования можно до 10 сентября. Как это сделать Просмотров: 153
Больше всего комментируют
7
"Слуга" Верещук летала с зонтиком над столичным мостом
3
Заседание ТКГ: Кравчук довел до истерики россиянина Грызлова
3
Тур Пальчевский в Ровно показал запрос на умеренных политиков на западе - политолог
3
Дело вагнеровцев: журналиста Бутусова зовут в прокуратуру
3
Люди меньше доверяют Зеленскому - опрос
Голосов: 17627
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua