Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"

В пятницу, 17 января, спикер Дмитрий Разумков закрыл вторую сессию Верховной Рады 9-го созыва. Сессия длилась четыре месяца и две недели или 136 дней.

Автор: Николай Билокопытов, iportal.rada.gov.ua Депутаты соберутся на третью сессию 4 февраля.

С сентябрь по январь народные депутаты приняли 407 законодательных актов. В частности 260 постановлений и 147 законов.

В парламенте 422 нардепов, 5 фракций и две группы - "Слуга народа" (247), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (44), "Европейская солидарность" (27), "Батьківщина" (24), "Голос" (20 ), группы "За будущее" (22) и "Довира" (17). Еще 21 внефракционных.

Gazeta.ua напоминает 10 ключевых решений парламента.

ЗА ЧТО ГОЛОСОВАЛИ

Ограничение депутатской неприкосновенности

3 сентября депутаты сняли неприкосновенность. Это заработало с 1 января 2020-го. В декабре ВР лишила себя права давать разрешение на задержание или арест народных избранников. Документ приняли с правкой: депутат не несет юридической ответственности при выполнении полномочий.

Ходатайство о задержании, обыске или прослушивании нардепа будет рассматривать следственный судья апелляционного суда. В вопросах коррупции - следственный судья Высшего антикоррупционного суда. Согласовывать - генеральный прокурор. И только он имеет право открывать производство против нардепов.

Закон об импичменте

10 сентября принимают закон "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)".

Основанием для импичмента может быть совершение президентом государственной измены или другого преступления. Процедуру письменно инициируют по меньшей мере 226 нардепов. Создают временную следственную комиссию. Туда должны войти парламентарии, специальный прокурор и следователи. Комиссия отчитывается перед ВР. Обвинения должны поддержать более 300 голосами. Выводы по делу дают Конституционный и Верховный суды. Не менее 338 голосами отстраняют президента от должности. Если решение о его отстранении не принимают, спикер прекращает процедуру импичмента и полномочия следственной комиссии. От имени парламента в письменной форме должна извиниться перед главой государства.

Прослушивание

4 октября разрешили Национальному антикоррупционном бюро и Государственному бюро расследований прослушивать нардепов. Изменения в закон инициировал президент Владимир Зеленский.

Также отменили "поправки Лозового", которыми ограничивались сроки расследования: тяжкие преступления правоохранители должны были расследовать в течение 18 месяцев, средней тяжести - 12, криминальный проступок - полгода. В случае нераскрытия преступления в эти сроки уголовное производство надо было закрывать.

Обличителям коррупционеров будут платить 10 процентов вознаграждения

17 октября внесли изменения в закон "О предотвращении коррупции". Теперь обличители коррупции имеют официальный статус и вознаграждение.

Для получения денег за разоблачение коррупционера надо сообщить о взятке на более 10,51 млн грн. Разоблачитель получит 10% от суммы, но не более 14,169 млн грн. Если таких лиц несколько, а их информация дополняет факты — вознаграждение делят поровну.

Сообщить о взятке можно через руководителя на работе, профсоюз, журналистов, общественные объединения. Или обратиться в Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции по телефону +380 (44) 200 06 91. Или написать на электронную почту.

Автор: Николай Ларазеркно, president.gov.ua Зеленский, Разумков и Арахамия. Первое заседание второй сессии, 3 сентября.

Криминал за незаконное обогащение

31 октября вернули в Уголовный кодекс статью, предусматривающую наказание за незаконное обогащение.

Чиновник будет отвечать, если его состояние превышает законные доходы более чем на 6,5 млн грн. За это могут посадить на 5-10 лет с лишением права занимать должности до трех лет. Также предусмотрена гражданская конфискация имущества, если сомнительные доходы превышают законные на 1 млн грн.

Первый шаг к рынку земли

13 ноября проголосовали в первом чтении законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Предлагается, что в одни руки будут продавать не более 10 тыс. га. Иностранцы будут иметь такую возможность только после одобрения на референдуме. Россияне не смогут приобрести землю в Украине. До 1 января 2030-го цена не будет меньше 27,5 тыс. грн/га. Оплата - за безнал. Покупатель должен предоставить документы — откуда у него эти деньги. Фермеры-арендаторы смогут оформить рассрочку или кредит на семь лет.

Рынок предлагают открыть с октября.

Бюджет-2020

14 ноября за час приняли государственный бюджет на этот год.

Доходы запланировали в размере 1,094 трлн грн, расходы — 1,180 трлн грн. Дефицит — 2,09% ВВП.

На социальную сферу, включая пенсии и субсидии выделили 294 млрд грн. Это на 40% больше, чем в прошлом году. На здравоохранение — 113 млрд грн, дорожную инфраструктуру — 73,7 млрд, образование — 145,1 млрд. Расходы на оборону и безопасность составляют 254,8 млрд грн, 130 из которых — Министерству обороны.

Минимальная зарплата стала 4723 грн, была — 4173 грн.

Перезагрузка ГБР

3 декабря приняли закон о совершенствовании работы Государственного бюро расследований. Роман Труба потерял полномочия директора.

Нового председателя выберет конкурсная комиссия из девяти человек, по трое от президента, Верховной Рады и Кабмина, предложения правительству предоставят международные организации. Победителя должны назвать в течение 60 дней. Теперь директор Бюро сам, а не через конкурс, будет избирать заместителей.

Создали отдельное управления для расследования дел Майдана.

Добровольцев приравняли к участникам боевых действий

4 декабря приняли закон, разрешающий добровольцам получить статус участника боевых действий.

Получить УБД могут бойцы, которые добровольно воевали на Донбассе не менее 30 суток во взаимодействии с силовыми и правоохранительными структурами Украины.

Для получения статуса нужна выписка из приказа Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, которая подтвердит, что лицо действительно участвовало в АТО. Или заверенные нотариусом свидетельства не менее трех человек со статусом УБД, которые подтвердят, что служили с добровольцем. Один из свидетелей должен быть командир подразделения.

Избирательный кодекс

19 декабря приняли Избирательный кодекс с предложениями президента. Он заработает с 2023 года. Партии будут формировать общенациональный список кандидатов. Его поделят на списки для каждого из 27 округов. Они в основном совпадают с областями. Только Киев будет иметь два округа, на Днепропетровщине отдельно выделят Криворожский регион, а Крымский округ присоединят к Херсонскому.

Политические силы будут выставлять в округе не меньше пяти кандидатов. Избиратель голосует за партию и, при желании, - за кандидата из списка. Если никого из персоналий не укажет, значит согласится со списком, предложенным политической силой. В Раде будут работать кандидаты, которые получили наибольшую поддержку в регионе.

Партия проходит в парламент, если набирает 5% голосов.

Президента и мэров областных центров, городов с населением свыше 90 тыс. будут избирать по системе абсолютного большинства - 50%+1 голос. Если никто не наберет столько, будет второй тур.

Депутатов сельских, поселковых, районных и советов небольших городов будут избирать по мажоритарной системе. В областные и городские советы крупных городов, Верховный Совет Автономной Республики Крым - по открытым спискам, как и на выборах в парламент.

Развала монобильшинства не будет. "Слуги" лояльные к президенту

Если президент настаивает, "слуги" голосуют, говорит Владимир Фесенко.

- Вторая сессия запомнилась турборежимом. Вряд ли это повторится в таких же формах дальше, говорит Gazeta.ua политолог Владимир Фесенко.

Была куча скандалов. Начиная от секс-скандала вокруг Яременко и до смс-переписок с "джокерами".

В монобольшинстве проблемы есть. Но ее развала не будет, во всяком случае в ближайшее время. Абсолютное большинство депутатов "Слуги народа" остаются лояльными к президенту.

Иногда возникают внутренние противоречия, связанные с лоббизмом. Увидели это на примере игорного бизнеса. Но если президент настаивает, сам приходит на фракцию, даже если законопроект воспринимается критически другими фракциями, обществом, "слуги" все равно голосуют. Конкретный пример - земельная реформа. Проголосовали 90% "слуг".

Фракция СН неоднородная. Относительное большинство - люди с либеральными экономическими взглядами. Есть популисты, антилибералы. Ядро этих людей депутаты, близкие к Коломойскому - Дубинский, Бужанский. Проявили себя в истории с премьером Гончаруком, выступали за его отставку.

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Фракция - большая. Как и в любом большом коллективе, там всегда возникают межличностные и межгрупповые противоречия. Подобные проблемы были во всех крупных фракциях - Партии регионов, "Нашей Украине", "Блоке Петра Порошенко", БЮТ.

Когда до сих пор не могут решить вопрос, кто будет преемником Яременко в комитете по вопросам внешней политики.

Следующей сессии придется голосовать за изменения в Конституцию. Найдется ли 300 голосов? Как показывает нынешняя ситуация, сделать это будет крайне трудно. И здесь надо либо договариваться, либо изменения не удастся провести.

С земельной реформой может возникнуть батл - когда могут блокировать трибуну, срывать заседание", - говорит Владимир Фесенко.

Олигарх Игорь Коломойский давит на президента Владимира Зеленского, а не на премьера Алексея Гончарука. Об этом сказал политический обозреватель Леонид Швец.