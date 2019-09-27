Вторая ночь на Банковой: под Офис Зеленского вышли активисты

Под Офисом президента Владимира Зеленского собрались до сотни граждан с требованием расследовать нападения на активистов.

Акцию организовала инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк". Об этом сообщает корреспондентка Gazeta.ua с места события.

Под ОП пришли отец убитой экс-советницы городского головы Херсона Екатерины Гандзюк, лидер праворадикальной организации "С14" Евгений Карась, активист Сергей Стерненко.

"Катя была человеком, который объединял многих", - сказал Владислав Грезнев из инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" в начале акции. Смерть Гандзюк он назвал символом безнаказанности.

За его спиной стоят подростки с плакатами "Каждый должен быть следующим", "Когда посадят убийц Мазура".

Активисты требуют от Зеленского как гаранта прав украинцев максимально включиться в процесс расследования дел активистов.

"Гражданское общество служит для власти союзником", - заявили участники акции.

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Перед акцией к установленному проектору вышел человек с плакатом "Нападения праворадикалов также расследовать".

В ОП собрали акцию с требованием расследовать нападения на активистов. Фото: Gazeta.ua

31 июля 2018-го в Херсоне напали на активистку Екатерину Гандзюк. Нападавший ждал жертву у подъезда и облил ее концентрированной серной кислотой. Женщина получила ожоги 30% тела. От полученных ожогов Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября. Ее дело сразу же переквалифицировали на завершенное умышленное убийство.