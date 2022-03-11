ВСУ захватили трофейные документы о планах Путина воевать с НАТО

Советский Союз прочно засел в мозгах российских командиров. Фото: pixabay.com

Украинские спецслужбы и Вооруженные силы захватили трофейные документы, которые могут указывать на подготовку России воевать с НАТО.

В документах агрессора, которые получили в боях под Херсоном и Николаевом, разработаны брошюры относительно вероятного противника РФ, в частности США, Турции, Греции и тому подобное, сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram. Также каждому российскому оккупанту дали материалы для установления военнослужащих стран НАТО.

"В захваченных документах описываются опознавательные знаки стран НАТО, их военная форма, авиационная, артиллерийская, бронетанковая и другая военная техника. Это свидетельствует о намерениях президента РФ Владимира Путина воевать с странами блока НАТО и со всем миром", - подчеркнул Цаплиенко.

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Советский Союз прочно засел в мозгах российских командиров, добавляет журналист.

"По некоторым признакам мы видим, что эти брошюры были выпущены еще в советское время, или скопированы с советских образцов. Оружие и форма стран НАТО в этих книгах соответствует вооружению восьмидесятых, максимум девяностых годов", – написал Цаплиенко.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.