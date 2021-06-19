ВСУ стали сильнее в 572 раза - Зеленский

"Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине!", - обратился Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поздравил выпускников Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с присвоением первого офицерского звания. Глава государства опубликовал видеообращение.

"Сегодня Вооруженные Силы Украины становятся сильнее. Сильнее по меньшей мере в 572 раза. Ведь их ряды пополняют 572 молодые офицеры! 572 образованные, хорошо подготовленные, умные и отважные патриоты Украины.

Поздравляю выпускников Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с присвоением первого офицерского звания! Пусть родная земля, родительская поддержка и материнская молитва всегда оберегают вас и придают силы на очень непростом, но священном пути - защитника родной земли.

Слава Вооруженным Силам Украины!

Слава Украине!", - обратился Зеленский.

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В мае состоялись военные учения с представители тренировочных миссий Вооруженных Сил Канады, США, Великобритании. В прошлом году в июне Украина получила статус Партнера расширенных возможностей НАТО. Это предусматривает более широкий обмен информацией. В этом году украинские воинские звания переведены на коды военных рангов НАТО.