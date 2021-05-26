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среда, 26 мая 2021 19:37

"Джевелины", "Байрактары" и авиация: как ВСУ готовятся противодействовать российской армии
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На Ровенском военном полигоне происходят батальонно-тактические учения одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины.

Участие в занятиях принимает руководящий состав военных частей, соединений и органов военного управления ВСУ и представители тренировочных миссий Вооруженных Сил Канады, США, Великобритании. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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ВСУ отработали наступление и удар по врагу. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
ВСУ отработали наступление и удар по врагу. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
ВСУ отработали наступление и удар по врагу. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
ВСУ отработали наступление и удар по врагу. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
ВСУ отработали наступление и удар по врагу. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Во время учений отработали боевую стрельбу в наступлении, действия малых тактических групп Сил специальных операций. Отработали также применение высокоточного оружия, беспилотных летательных аппаратов, средств РЭБ, автоматизированных систем управления и другого современного вооружения.

"ВСУ уже не первый год учатся по стандартам НАТО - это повседневная деятельность наших войск во время учений, где работают тысячи стандартов Альянса. В занятиях приняли участие военнослужащие стран НАТО, с которыми мы не только учимся, но и анализируем результаты и подводим итоги ", - сообщил Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

Он добавил, что во время подготовки занятий был учтен опыт боевого применения ведущих армий мира, выводы из действий подразделений РФ на последних учениях и опыт, приобретенный Вооруженными Силами при отражении вооруженной агрессии российской федерации.

Российские оккупанты обстреляли мирных жителей поселка Северное в Донецкой области с противотанкового ракетного комплекса. ПТРК "Фагот" выпустил две ракеты. Первая попала на территорию гаражного кооператива, другая - на улицу Цветочное.

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26
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