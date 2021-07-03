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суббота, 03 июля 2021 14:52

Вступает в силу закон, который отдаляет Украину от СНГ

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Вступает в силу закон, который отдаляет Украину от СНГ
Украина выйдет из соглашения по области защиты прав потребителей. Фото: "Еспресо"

Завтра Украина официально выйдет из соглашения с СНГ по области защиты прав потребителей.

Об этом говорится в газете Верховной Рады "Голос України".

Закон сегодня опубликовали в издании. Завтра вступит в силу.

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"Выйти из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей, совершенной 25 января 2000 в городе Москве и ратифицированной законом от 7 марта 2002 года", - указывается в тексте документа.

Украина денонсировала Соглашение о сотрудничестве в области туризма, участником которого является Россия. Сотрудничество со всеми другими странами-участниками соглашения в сфере туризма и соглашения о Совете по туризму государств-участников СНГ "обеспечивается в рамках двусторонних договоров".

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