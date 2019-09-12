Встреча "нормандской четверки" может состояться в сентябре

Встречу президентов хотят провести как можно быстрее. Фото: Цензор

Встреча лидеров глав государств "нормандского формата" может состояться до конца сентября текущего года.

"В настоящее время происходят очень тесные контакты на уровне президента Франции Макрона с канцлером Германии Меркель и одновременно с президентами Зеленским и Путиным в надежде провести указанную встречу еще до конца текущего месяца", - заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен после возложения цветов к Стене памяти погибшим за Украину в 2014-17 гг возле Михайловского собора, передает "Интерфакс-Украина".

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявлял, что Франция выступает за то, чтобы уже в ближайшие дни в Париже состоялся саммит "нормандской четверки".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Минские соглашения - позорные. Это частичная капитуляция" - нардеп Зеленского

До этого президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора обсудили подготовку предстоящего саммита в "нормандском формате".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Перечень вопросов растет" - от Зеленского хотят услышать политику касательно России

"Нормандская четверка", "нормандский формат" — группа руководителей четырех стран (Германии, России, Украины и Франции) по урегулированию ситуации на востоке Украины.