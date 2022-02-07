Встреча "нормандской четверки" может состояться на этой неделе: в ОП назвали дату

Советники лидеров "нормандской четверки" могут встретиться в феврале. Фото: elysee.fr

Встреча советников лидеров стран "нормандского формата" может состояться на этой неделе.

Об этом сообщила официальный представитель правительства ФРГ Кристиане Хоффманн 7 февраля, пишет "Интерфакс-Украина".

"Подготовка еще продолжается, есть свидетельство того, что она состоится еще на этой неделе", - сказала Хоффманн.

Она подчеркнула, что речь идет о встрече "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе. В нее входят: Украина, Германия, Франция и Россия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вторжение дорого обойдется России - Шольц

В Офисе президента подтвердили возможность встречи "нормандской четверки" до конца текущей недели, если все стороны придут к согласию по ее проведению, пишет "Суспільне" со ссылкой на анонимные источники в ОП.

"Господин Ермак (руководитель ОП Андрей Ермак. -Gazeta.ua) имеет отрицательный тест (на Covid-19. - Gazeta.ua) и собирается посетить эту встречу", - сказал собеседник.

По уточнению другого источника встреча может состояться в четверг, 10 февраля. Все еще необходимо, чтобы другие стороны также дали согласие на ее проведение.

"С нашей стороны все в силе. Андрей Ермак получил негативный тест и готовится ехать, поэтому украинская сторона готова участвовать. Но сказать вам я не могу, что она на 100 процентов состоится, потому что не только мы принимаем в ней участие", - подчеркнул собеседник.

26 января в Париже прошли переговоры "нормандской четверки" на уровне советников. В них приняли участие: глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, дипломатические советники президента Франции Эммануэля Макрона и федерального канцлера Германии Олафа Шольца. Они продолжались 8,5 ч. Все подтвердили приверженность Минским соглашениям, которые являются основой для работы в "нормандском формате".