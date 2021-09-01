Всемирный банк поддерживает земельную реформу в Украине

Зеленский обсудил земельную реформу с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил земельную реформу с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом.

Всемирный банк готов поддержать земельную реформу, ирригацию и развитие агросектора, сообщил глава государства в Twitter.

"Поздравляю готовность к участию в трансформации Украины, в частности в инфраструктурных проектах, программах в энергетике, совершенствовании банковского сектора", - написал Зеленский.

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в США, где 1 сентября он встретится с американским коллегой Джо Байденом. Стороны уже подписали ряд соглашений.