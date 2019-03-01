Всем бесплатный хлеб, а судьям - смертная казнь: КИУ составил рейтинг странных обещаний кандидатов

Каплин обещает снизить цену на газ в 4 раза, не уточняя, как он планирует это сделать. Фото: censor.net

Комитет избирателей Украины составил рейтинг "Топ-10 странных обещаний кандидатов в президенты".

Об этом рассказал председатель КИУ Алексей Кошель в интервью "Главкому".

"Владимир Петров пообещал "право на ежедневный бесплатный хлеб каждому гражданину Украины". Андрей Садовый говорит, что "будет эффективно бороться с детским алкоголизмом". Руслан Кошулинский намерен "обеспечить каждому украинскому ребенку доступ в дошкольное учреждени". Виктор Бондарь собирается "построить в течение пяти лет в каждом областном центре по одному ледовому Дворцу спорта". Юрий Деревянко займется "установлением бесплатного высокоскоростного интернета по всей территории Украины". Сергей Каплин предлагает "мораторий на увольнение врачей". Илья Кива говорит, что "за коррупцию в судовом процессе может быть установлена ​​мера наказания вплоть до смертной казни". Аркадий Корнацкий утверждает, что "будет создан Международный трибунал. Это будет первый в мире антикоррупционный суд, который будет рассматривать дела угнетателей народа, в том числе за отмывание коррупционных активов в США и ЕС и массовое коррумпирование политиков этих государств". Александр Мороз предлагает "преимущественно превратить детские дома в военные лицеи-интернаты для мальчиков" и "создать трибунал для разбирательств ответственности должностных лиц за геноцид украинского народа в 1991-2018 годах", - рассказал Кошель.

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Выборы президента должны состояться 31 марта. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата.