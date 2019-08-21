"Все удивительнее и удивительнее": Трамп хочет вернуть Россию к Большой восьмерке

Дональд Трамп хочет видеть Россию в составе саммита Большой восьмерки.

Об этом он написал в Twitter 20 августа, пишет apostrophe.

Россия вышла из саммита в 2014 году через военную агрессию в отношении к Украине.

"Президент Обама не хотел, чтобы Россия была в G8 том, что Путин его перехитрил", пишет Дональд Трмап. "Это очень плохо, что Россия не в G8. Я хочу, чтобы Россия была в G8. Скоро должно быть саммит G8. Если кто-то поднимет этот вопрос, я поддержу возвращения России самым решительным образом", - заявил Трамп.

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Встреча стран Большой семерки состоится во французском городе Биаррице с 24 по 26 августа.

Заявление Трампа вызвала бурю возмущения в подписчиков.

Автор: apostrophe Заявление Трампа о необходимости возвращения России к большой восьмерки встретила шквал критики в сети

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