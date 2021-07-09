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пятница, 09 июля 2021 18:00

"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая

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&quot;Все равно, что перейти на сторону врага США&quot;: что будет после сближения Украины и Китая
"После заявления Арахамии, отношения со Штатами могут остыть", говорит Григорий Перепелица. Фото: "Экономическая правда"

Сближение Украины с Китаем может привести к ухудшению отношений с США. Украинская власть идет на уступки КНР в то время, когда президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил Китай своим главным врагом.

О последствиях таких шагов и предыдущем опыте сотрудничества Украины и Китая – в интервью Gazeta.ua рассказал Григорий Перепелица, эксперт по международным отношениям.

Почему могли появиться эти слова Давида Арахамии про перенятия опыта компартии Китая для "слуг народа"?

"Слуга народа" путается через идеологию. А партия без нее не может. Два года как создали "слуг", и теперь только они думают об идеологии. И в этом не разбираются. Арахамия как мальчик из детского сада – скажет что-то там, что-то здесь. Это говорит о том, что у них нет идеологов. Это как парусник без руля. Их вечно заносит в разные места. Тут они за свободный рынок, там за демократию, теперь за авторитаризм. Если вы хотите как Китай, то стройте авторитарный режим, воспроизводите коммунистическую партию.

Они говорят так, чтобы получить преференции Китая, которые всегда вылезают боком.

В мире есть определенная ползучая экспансия Китая. Мы попали в нее с этими заявлениями и кредитами?

Где заходит Китай с инвестициями, там исчезает страна и появляется КНР. Китай поставил задачу быть глобальной державой. У них есть идеология китайской мечты. Сделать весь мир Китаем. Воплощают это экономической и демографической экспансией. Это такой геоэкономический проект. Сначала выкупают порты, как в Греции. Там приобрели крупнейший в стране порт Пирей. Затем – землю, как было в Африке. И это уже собственность Китая. Куда приезжают китайцы, там живут. Образуют сообщества, меняют местные вывески на китайские.

Был такой проект – 16 +1. Китай хотел зайти через Пирей в Центральную и Восточную Европу. Даже в страны Балтии. Теперь эти государства начинают отказываться от этого проекта. Понимают, что это просто экспансия, а не вложение капитала и развитие экономики. А "слугам народа" вдруг что-то понравилось в этом.

В Китае ВВП близок к показателям США. КНР превратила свою страну в мировую фабрику. Весь мир зависит от их комплектующих.

Как оценят эти маневры команды президента Владимира Зеленского наши западные партнеры? Будут ли последствия от США?

Вы объявили свои стратегическим союзником США. Хотите быть партнерами за пределами НАТО. А президент США Джо Байден объявил Китай своим главным соперником. Это все равно, что украинская власть перешла на сторону Китая – основного врага Америки. Это абсурд. Так, как заявляет Арахамия, отношения со Штатами могут остыть. Это очень большой вызов для наших украино-американских отношений.

Китайский режим – авторитарный. Да, они дают инвестиции. Но приводят прокитайские партии к власти.

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Может ли эта ситуация повлиять на количество финансовой поддержки от западных партнеров?

С нашей страной никто не захочет иметь дела. Арахамию надо исключать из партии. Два года она существует – и никак не может определиться с идеологией. Так Зеленский говорит о европейской интеграции и НАТО, и вдруг – Китай. Мы сами себя таким образом загоняем в международную изоляцию.

Сейчас мы ходим по миру и просим дать деньги. С нами уже никто не хочет иметь дело. Украине не предоставили до сих пор ПДЧ не случайно. Потому что нас интересуют только деньги, а не ценности.

Украина уже имеет опыт сотрудничества с Китаем?

В Украине есть много вариантов, кроме Китая. Мы уже третий раз подходим к этой стране. В 90-х годах, затем во времена Виктора Януковича. И теперь снова. Что китайцев здесь интересовало? Высокие технологии, стратегические предприятия. "Мотор Сич" они фактически скупили. Это уникальный стратегический завод. Так же похищали ракетные технологии в КБ "Южный".

Они благодаря нашей коррупции купили практически готовый корпус "Варяга" по цене металлолома. А из него сделали полноценный авианосец ("Варяг" в 1998 году в степени заводской готовности 67% продали Китаю. Корабль получил имя "Ляонин", по названию китайской провинции, и бортовой номер 16. – Gazeta.ua). Открылся рынок земли, и они пойдут сюда. А если китайцы скупят землю, то мы превращаемся в их колонию.

Как сотрудничество Украины и Китая должно работать?

У нас есть стратегическое партнерство с Китаем. Но оно не развивается. Это партнерство должно быть ограниченным. Китайская опасность существует в мире. Заключается в том, что они не учитывают коррупционную составляющую. Авторитарные режимы, как правило, используют местную коррупцию как средство реализации собственных интересов.

Тоже самое делает Россия. Она оптом скупает правительство Германии, Франции. Експермьер Италии Сильвио Берлускони был в российском бизнесе по уши. Россияне скупили правящую итальянскую партию "Движение пяти звезд". Партия французского депутата Национального собрания Марин Ле Пен на их иждивении находится. Так же пытается делать и Китай. Введение коррупции, разрушение страны изнутри, страна перестает принимать решения в собственных национальных интересах.

То, что нам не удается с Китаем сотрудничать, это не так плохо. Тем более, как соглашаться на авторитарный режим? Украина с 1991 заявляет о демократии, хотя и олигархической. И вдруг – давайте сделаем китайский авторитаризм и коммунистическую идеологию.

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Какие плюсы дают отношения с Китаем?

Плюсы в сотрудничестве с Китаем – это вложение денег. Китайцы построили инфраструктуру в центральной Азии. Но с учетом, что через некоторое время эти объекты перейдут под собственность Китая. С Китаем надо развивать экономические отношения, но только на тактическом уровне. Это не стратегический инвестор. Он преследует геополитические интересы. Россия занимается откровенной геополитикой и военной экспансией, а Китай делает это через экономические средства.

Кабинет министров скрывал соглашение с Китаем, в котором говорится о льготных кредитах от правительства КНР для инфраструктурных проектов, писало издание"НВ".

Китайское агентство новостей "Синьхуа" опубликовало заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, что партия "СН" хочет перенять опыт Коммунистической партии Китая в управлении экономикой.

В июне американское агентство Associated Press сообщило, что Китай давил на Украину, чтобы та отказалась от поддержки призыва к более пристальному контролю а правами человека в западном китайском регионе Синьцзян. Китай якобы угрожал задержать вакцины противкоронавируса.

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